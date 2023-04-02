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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir tarafta teröre nefes aldırmayan ittifak, diğer tarafta şer odaklarının desteklediği yapı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

02 Nisan 2023 Pazar 17:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir tarafta teröre nefes aldırmayan ittifak, diğer tarafta şer odaklarının desteklediği yapı var

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı." dedi.

Erdoğan, "(Meral Akşener) Utanmadan, sıkılmadın İstanbul il teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade etti." ifadesini kullanarak, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşun isabet etmesi ile ilgili, "Utan utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı ve ne olduğu çıktı ortaya. Haydi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta terör örgütlerine nefes aldırmayan bir ittifak var, diğer tarafta Kandil'den Pensilvanya'ya şer odaklarının desteklerini açıkladığı bir yapı var." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanTerörSon Dakika
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