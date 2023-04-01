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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzedelerimiz, afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyor. Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız." dedi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 20:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız

Elazığ

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhur İttifakıSeçim
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