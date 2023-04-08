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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın ailesine başsağlığı diledi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Çolak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanışehitMesaj
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