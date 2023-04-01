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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir şey inancımızı elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz

01 Nisan 2023 Cumartesi 18:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir şey inancımızı elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz

Elazığ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ Alanı'nda Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar, 'bay bay Kemal' kesemeyeceksin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, 'beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz." diye konuştu.

"Ülke yönetimine dair tek müktesepleri koalisyon dönemlerindeki dermansız Türkiye olanların havsalası, birkaç ayda hastane inşa edeceğimiz gerçeğini almıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem binalarımızı yıkabilir, canımızdan can koparabilir ama hiçbir şey inancımızı elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanTürkiyeYüzyıl
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