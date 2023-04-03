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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Togg T10X modelini teslim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı’na katıldı

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Togg T10X modelini teslim aldı

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıTOGGSon Dakika
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