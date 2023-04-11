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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz depremlerin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırmak

11 Nisan 2023 Salı 15:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz depremlerin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırmak
Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

"Yine bir 14 Mayıs arifesinde, 1950’deki inanç ve iradeyle bir kez daha 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' demek için bir aradayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel dengelerin yeniden oluştuğu şu kritik dönemde ülkenin direksiyonunda AK Parti’nin birikimine ve etki gücüne sahip bir kadro olması çok kıymetlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin, siyasi ve ekonomik esaret çukuruna yeniden yuvarlanmamak için güçlü olmaktan, güçlü kalmaktan, gücünü artırmaktan başka çaresi yoktur." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerden yere vuranlar, bugün sistemi ruhuna uygun olmayan at pazarlıklarıyla tepe tepe kullanmanın hesaplarını yapıyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "(Millet İttifakı) Bunların tek gayeleri, eski Türkiye devrindeki gibi milletin derdini ve beklentisini istismar ederek bir avuç muhterise ikbal devşirmek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs seçimlerinin en hayırlı neticelerinden biri de ülkemiz muhalefetini bu alacakaranlık kuşağından çıkarmak olacaktır." diye konuştu.

"Afetin açtığı yaraları tamamen saracağız"

"Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, elbette 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak olacaktır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde, toplam 650 bin yeni konut yaparak afetin 11 ilimizde ve mücavirinde açtığı yaraları tamamen saracağız.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'yle 81 ili afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceğiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği her şeyin önünde gelir."

AA

Son Güncelleme: 11.04.2023 16:21
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanDepremSondakika
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