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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pendik, Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Pendik) Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık." dedi.

09 Nisan 2023 Pazar 17:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pendik, Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu, 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz." dedi.

Erdoğan, "(Pendik'te toplu açılış) 4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Pendik) Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık." ifadelerini kullandı.

"Karnemiz ortadadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok, 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır." dedi.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanPendikKentseldönüşüm
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