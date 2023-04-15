Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız

Kocaeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşları selamlayarak şehir hastanesi ile diğer yatırımların kente, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bay bay Kemal, sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastanelerimizin hali ortadaydı." diye seslenen Erdoğan, merhum gazeteci Savaş Ay'ın o dönemde hastanelerde yaptığı programlara dikkati çekti.

Söz konusu dönemde hastaların hastanelerde rehin kaldığına değinen Erdoğan şöyle devam etti:

"Hatırlıyorsunuz değil mi? Kimdi o zaman SSK'nın başında? Bay bay Kemal. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Affedersiniz beş koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilebilir mi? Hele hele az önce Önder (Aksakal) Bey'in ifade ettiği gibi kardeşlerim, Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? İşte dün Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da, orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördüm. Ne dediler biliyor musunuz? 'Başkanım ne olur bizi bunların eline bırakmayın'. Ya siz bizi bırakmadıktan sonra biz sizi bırakır mıyız? Biz bunların ne menem olduğunu biliyoruz. Ve Kandil bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Hatta Diyarbakır'da, bu şimdi Edirne'de olan bir Selo var ya, kardeşlerim 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler, bunları bu şekilde öldürdüler. Onlar da Kürt'tü, hani siz Kürtlere kadir kıymet biçiyordunuz, ne oldu? Kardeşlerim bunların derdi Kürt filan değil. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla tüm kardeşlerimizi yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü anlayışıyla seviyoruz. Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok."

Deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana ve birikime sahip olan 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi ile iftihar ettiğini dile getiren Erdoğan, ülkenin zenginlerine "Artık hastalarınızı Cleveland'a göndermeyin. İşte Cleveland burada. Doktorsa elhamdülillah doktorlarımız da onlardan geri değil." diye seslendi.

"Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakarak esip gürlüyorlar"

Kocaeli Şehir Hastanesinin modern binası ve personeliyle muhteşem bir hastane olduğunun altını çizen Erdoğan, "İnşallah ülkemizin tüm büyük şehirlerini bunun gibi şehir hastaneleriyle donatıyoruz. Şimdi sırada İzmir var, İzmir'i de inşallah bayram öncesi yetiştirmeye çalışacağız. Orayı da açacağız. Bakınız, İstanbul'da Çam ve Sakura muhteşem bir hastane. 45 günde, o Kovid'in olduğu dönemde biz ne yaptık, Atatürk Havalimanı'na tuttuk Murat Dilmener Hastanesini yaptık, 45 günde. Feriha Öz Hastanesini Anadolu Yakası'nda yine 45 günde yaptık. Niye? Benim insanıma bu yakışır da onun için." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlarımız sağlık hizmetleri için nereyi tercih ediyor, ülkesini tercih ediyor. Aynı şekilde yabancıların ülkemize olan ilgisi de giderek artıyor. Sağlık alanında kurduğumuz örnek altyapının, yaptığımız sistem reformunun, halen güçlendirmeyi sürdürdüğümüz insan gücünün kıymetini milletimiz gayet iyi biliyor. Buna karşılık muhalefet her gün yeni bir yalan ve iftira ile bu hizmetlere, bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Hatay'da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesiyle kendi aklınca bizi ters köşe yapmak isteyen bir kendini bilmez vardı. İşte o hastane var ya inşallah 1-1,5 ay içinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında bunu yapanlar çıkıp milletimizden özür dileme onurunu gösterebilecek mi? Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı'nın kariyerinin önemli bir bölümü de şehir hastaneleriyle uğraşmakla geçti. Salgın ve deprem dönemlerinde bu hastanelerin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu hep beraber gördük.''

Erdoğan, Türkiye'nin, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yükünün altından devletinin gücü, kurumlarının kapasitesi ve insanlarının fedakarlığı sayesinde ayağa kalktığını vurgulayarak "Sanıyorlar ki bu işler kendi kendine oluyor, kendi kendine yürüyor. Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakarak esip gürlüyorlar. Halbuki bu ülkede eser bırakmak, hizmet etmek öyle her babayiğidin harcı değildir. Şayet öyle olsaydı bizden önceki on yıllar boyunca Türkiye eser ve hizmet hasreti çekmezdi. Geçtiğimiz 20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımlar daha öncesinden yapılır, bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Fakat eski Türkiye'nin düzeni buna uygun değildi. Arada rahmetli Menderes ve Özal gibi gayret sahibi liderler çıkmış olsa da düzen, ülkemizin geri bırakılması, milletimizin baskı ve zulümle potansiyelinden uzak tutulması üzerine kuruluydu. Biz işte bu köhne düzeni değiştirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin emanetini yere düşürmemek, mazlumların umutlarını diri tutmak için 21 yıldır her gün bu mücadeleyi verdiklerini anlatarak, "Unutmayın kaderin üstündeki kadere olan imanımızla önümüze çıkan hiçbir engele, kurulan hiçbir tuzağa, maruz kaldığımız hiçbir saldırıya aldırmadan yürüdük. Ne diyor şair; 'Yürüyeceksin/ Millet yürüyecek arkandan/ Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan.' Bu inançla gözümüzü hedeflerimizden bir an bile ayırmadık." diye konuştu.

Erdoğan, konuşması esnasında izletilen Kocaeli Şehir Hastanesi tanıtım videosu sona erdikten sonra "Nasıl buldunuz? İyi mi, güzel mi?' sorusunu yönelttiği vatandaşlardan "Evet." yanıtını alması üzerine, "Siz böyle derseniz, eyvallah, güzeldir." ifadelerini kullandı.

Her güne bunları yapmakla başladıklarını, her geceyi bu mücadele ile bitirdiklerini anlatan Erdoğan, bugün yeni bir mücadelenin içinde olduklarına değinerek, bu mücadelenin 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini millete, dostlara ve tüm insanlığa verme mücadelesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, attıkları her adımda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı vizyonunun da önüne türlü türlü engeller çıkartmak için çalışıldığını belirtti.

Bu sırada, alandaki gençlerin "Bir şarkısın sen" şarkısını söylemesi üzerine Erdoğan, "Siz de benim kalbimin vazgeçilmez sevdalılarısınız." karşılığını verdi.

"Proje diye ortaya koydukları şeylerin yarısı yalan"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne yaptılar bunlar, bu muhalefet? 7'li bir masa kurdular. Kumar masası. Yetmedi PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar. O da yetmedi, emperyalistlerin ve tefecilerin desteğini aldılar. Dikkat ederseniz, bu koalisyonda her şey var. Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı. Ama milletin kendisi yok. Vizyon zaten yok. Program deseniz bunların aklı o kadarına zaten ermez. Proje diye ortaya koydukları şeylerin de yarısı yalan, yarısı yanlış konular. Bir kısmı da bizim zaten yaptığımız işler. Bunların yaptığı bir şey yok. Ne eğitimde, ne sağlıkta, ne adalette, ne emniyette, ne ulaşımda, ne tarımda, ne diplomaside, ne uluslararası münasebetlerde bunların yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bunların ülkeye ve millete herhangi bir vaatleri bulunmuyor. Tek yapacakları iş ortaklarının altlarına birer cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğu çekmek, mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık vermek. Kamudan atılan teröristleri yeniden devlete doldurmak. Hazineyi, tam takır edip ülkeyi yeniden işçi, memur ve emekli maaşı ödeyemez hale getirmek. Bunlar geçmişte bunu yaptılar, hatırlayın. Bunları ödeyebilmek için Türkiye'yi tekrar ne yaptılar bunlar, eski hazinenin başındakiyle beraber işte şu anda bir sözcüleri var ya birlikte otelde kapalı kapılar arkasında IMF'le görüştüler."

"Peki biz ne yaptık?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda bu masanın etrafında olanlardan bir tanesi benim bir zamanlar bakanımdı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Davos'ta oturduk, IMF'nin başındakiyle konuşuyoruz. O şimdi Altılı Masa'nın etrafında olan kişi de o zaman benim bakanım. Dedim ki ben IMF'nin başındaki o zata, 'Bak.' dedim, 'İkide bir Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz. Türkiye'yi ben yönetiyorum. Siz değil. Siz taksitlerinizi almaya geliyor musunuz? Geliyorsunuz. Taksitinizi alıyor musunuz? Alıyorsunuz.' 2013'e kadar devam ettik ve 2013'te bu ödemeyi bitirdik, IMF'yi Türkiye'den defettik ama CHP'ye sorarsan ne diyor? 'IMF'le oturup konuşmak lazım.' Ya o sizin işiniz. İşte 6'lı Masa. Rabbim size zaten bu fırsatı vermeyecek de. Biz IMF'yle değil, biz kendi kendimize yeteriz ve 23,5 milyar dolar olan IMF borcunu 2013'te sıfırladık. Bitti. O zaman Merkez Bankamızın rezervi de 27,5 milyar dolardı. Şimdi hamdolsun, 100 milyar doların üzerine Merkez Bankasının rezervi çıktı ve gümbür gümbür gidiyoruz. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine de Merkez Bankasının rezervi çıkmıştı. Şimdi yine onu yakalayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar, hiç endişe etmeyin."

"Çocuk katilini çıkaracaklarmış"

Erdoğan, muhalefetin, yaptıkları yatırımlar ve sağladıkları istihdamla ülkenin büyümesine katkıda bulunanları huzursuz ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığında yapacaklarının bunlardan ibaret olduğunu aktaran Erdoğan, "Şimdi çıkıp buna itiraz edecekler. Oysa bunların hepsi de kendilerinin söylediği işler. Ya bu kadar 10-11 tane büyükşehir belediyeniz var. Acaba ne yapıyorlar? Yaptıkları bir şey var mı? İstanbul'da yaptıkları bir şey var mı? Ankara'da yaptıkları bir şey var mı? İzmir'de yaptıkları bir şey var mı? Yapamazlar. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası" başlıklı metnine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi bunlar bir şey yapıyorlar. Nedir o? 'Her ortağa bir cumhurbaşkanı yardımcılığı vereceğiz.' diye kendileri söylemedi mi? Daha şimdiden her gittiği yerde bakanlık dağıtmaya kendisi başlamadı mı? FETÖ'cülere ve PKK'lılara 'Sizi devlete geri alacağız.' diye kendileri söz vermedi mi? Düşünebiliyor musunuz? Burası bir hukuk devleti. Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim, bu çocuk katilini dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu? Bu Selo'yla beraber olur mu?"

"14 Mayıs'ta da milletimizin en doğrusunu yapacağına yürekten inanıyorum"

14 Mayıs seçimlerine 28 gün kaldığını anımsatarak, "Durmak yok." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal, 'Yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim.' diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu? Ya sen devlet yönetmek nedir bilmezsin ya, anlamazsın ya... Kim sana bu sözü veriyor? Sen hangi makamdasın da şu anda tefeciler sana böyle bir parayı vereceğinin sözünü veriyor? Dünyada böyle bir şey var mı? Ya biz devlet yönetiyoruz devlet. 20 yıldır elhamdülillah bu devleti yönettik, yönetiyoruz. Peki sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Bu tefeciler 2 gün sonra alacakları için devletin gelirlerine el koyunca, işçi, memur ve emekli maaşlarını kim ödeyecek? Geçmişte öyle olmadı mı? Memurların maaşını ödeyemez hale gelmediler mi? Yatırımcılar köşelerine çekildiğinde yeni teknoloji ve üretim tesislerini kim kuracak? Oralarda çalışmak için sabırsızlanan gençlerimize istihdamı kim sağlayacak? Bu listeyi uzatmak mümkün. Ama mesele, 14 Mayıs'ta milletimizin hangi siyaset dilini ve hangi siyasetçi modelini tercih edeceğidir. Bir yanda bizim eser ve hizmet siyasetimiz var, diğer yanda bay bay Kemal'in yalan, iftira ve yıkım siyaseti var. Bir tarafta ilkeler ve mefkureler birlikteliği olan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta tamamen proje mahsulü 7 ortaklı bir kumar masası var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar milletin ferasetine, irfanına, dirayetine hep güvendiklerini, hiç de hayal kırıklığına uğramadıklarını belirterek, "14 Mayıs'ta da milletimizin en doğrusunu yapacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"Şimdi burada öyle bir ses verin ki Körfez'in dört bir yanından duymayan kalmasın. Hazır mıyız?" diyerek katılımcılara seslenen Erdoğan, "Kocaeli, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Kocaeli, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Kocaeli, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? Kocaeli, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Toplamda 2,3 milyar liralık bir yatırımı şehre kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şehir hastanesiyle birlikte kurumların ve belediyelerin tamamladığı çok sayıda yatırımın da açılışını yaptıklarını, eğitimde, sağlıkta, sosyal hizmetlerde şehre kazandırdıkları eserlerin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yatırım tutarı 1,7 milyar lirayı geçen 40 farklı projesinin resmi açılışını yaptıklarını aktaran Erdoğan, ayrıca belediyenin halen yapımı süren yaklaşık 4 milyar liralık yatırımının daha olduğunu, onların da en kısa sürede hizmet vereceklerini bildirdi.

Erdoğan, Körfez temizliği, Kartepe teleferiği, millet bahçesi, Gebze-Darıca metro hattı, tramvay hattı ve altyapı projelerinden oluşan bu yatırımları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Yine bugün Başiskele, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, Kartepe ve Körfez belediyelerinin yatırımlarını da hizmete açtıklarını söyleyen Erdoğan, böylece şehir hastanesi hariç diğer kurumlar ve belediyelerle birlikte toplamda 2,3 milyar liralık bir yatırımı şehre kazandırdıklarını belirtti.

Kocaeli'ye kazandırdıklarının bunlardan ibaret olmadığına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 20 yılda şehrimize bugünün rakamlarıyla 150 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Eğitimde 12 bin 877 yeni derslik inşa ettik. Gebze Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 17 bin 296 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 56 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 2 bin 822 yataklı 20 hastane dahil 89 sağlık tesisi kazandırdık. Şehir hastanemizi de bugün resmen hizmete açıyoruz. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Kocaeli'de sosyal konut, deprem konutu ve kentsel dönüşüm kapsamında toplam 25 bin konut projesini hayata geçirdik. Kentsel dönüşümle 13 bin bağımsız bölümü yeniledik. İlk Evim projemizle Kocaeli'ye 5 bin 200 sosyal konut yapacağız. İlk Arsa projemizle 1500 konutluk arsa vereceğiz. İlk İş Yerim projemizle de 450 sanayi dükkanı inşa edeceğiz. Kocaeli'de toplam büyüklüğü yaklaşık 4 milyon metrekare olan 14 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan 6'sını tamamlayıp hizmetinize sunduk. 4'ünün yapımı, 4'ünün projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ulaştırmada -bakın burası çok önemli- 151 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 374 kilometreye çıkardık. Avrupa'yı Asya ile buluşturan şehrimize İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Osmangazi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kim yaptı? Yaparsa Cumhur İttifakı yapar."

"Ne kadar özetlersek özetleyelim hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ni yüksek hızlı tren hatlarının merkezi haline getirdiklerini söyledi.

Yapımı devam eden projeler tamamlandığında Kocaeli'nin ülkenin dört bir tarafına demir ağlarla bağlanmış olacağını aktaran Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö tren hattını tamamlayarak, Gebze'yi Marmaray'la Boğaz'ın altından geçip Halkalı'yla buluşturduklarını kaydetti.

Erdoğan, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Yüksek Hızlı Tren projesini de hayata geçireceklerini dile getirdi.

Yapımı devam eden Gebze-Darıca metro hattını Marmaray'a ve Sabiha Gökçen metro hattına entegre edeceklerini kaydeden Erdoğan, Şehir Hastanesi tramvay hattını da bu yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, tarım ve ormanda Kocaeli'ne 2 baraj, 4 gölet, 3 sulama tesisi, 10 taşkın koruma tesisi, 5 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini, 27 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, Kocaelili çiftçilere toplam 650 milyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerini kaydetti.

Sanayi ve teknolojide 6 yeni organize sanayi bölgesi, bir endüstri bölgesi, 4 teknopark, 130 araştırma geliştirme merkezi ve 16 tasarım merkezi kurduklarını aktaran Erdoğan, "Enerjide yaklaşık 765 bin doğal gaz abonesi olan ilimiz nüfusunun bugün yüzde 93'ü doğal gazdan faydalanıyor. Nereden nereye? Görüyorsunuz. Ne kadar özetlersek özetleyelim hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan yaklaşık 8 ay önce Kocaeli'ne geldiğimde sizlere, 'Sandık başına giderken lütfen karşınıza çıkan adaylara şu gözle bir bakın.' demiştim. 'Bu isimlerden hangisi ülkenin sorunlarını çözebilir?' diye sormuştum. 'Bu isimlerden hangisi ülkeyi bölgesel ve küresel mücadelelerden başarıyla çıkartabilir?' diye sormuştum. 'Bu isimlerden hangisi evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek bırakmamızı...' İşte seçimin arifesinde cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda karşınızdayım. Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri olarak karşınızdayız."

Şimdi aynı soruları yine sorduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu soruyu sadece size değil, milletimizin tamamına soruyorum. Kardeşlerim, işte adaylar, işte başarılar, işte vizyonlar, işte sandık, işte Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı kime emanet edersiniz? Gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Ülkenizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Lütfen bu soruların cevabını aklınıza ve vicdanınıza danışarak verin, kararınızı ondan sonra belirleyin."

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sadece lafla olmadığını ispatladık"

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sadece lafla olmadığını ispatladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"TOGG'u gördünüz değil mi? Beğendiniz mi? TCG Anadolu'yu gördünüz değil mi? Nasıl buldunuz? İHA'ları beğendiniz mi? SİHA'ları beğendiniz mi? Akıncı'yı beğendiniz mi? Kızılelma'yı beğendiniz mi? Gümbür gümbür gidiyoruz. Daha da yapacağız. Daha güzellerini yapacağız. Çünkü bu millete bunlar yakışır. Onun için bu seçim, Türkiye'ye 21 yıldır eser ve hizmet üretenlerle, 21 yıldır laftan başka hiçbir icraatları olmayanların seçimidir. Ülkeyi yönettiğimiz sürece kimi alanlarda belki eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Hepsine de eyvallah. Ama ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişmesi için gece gündüz çalıştığımızı kimse inkar edemez. Şimdi hazır mısınız? Öyle bir haykıralım ki ekranları başında izleyenler bunu duysun. Şöyle kaldıralım ellerimizi. Şu muhteşem kalabalığı görünce... Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Burada olduğu gibi kardeş olacağız. Milletimizin güvenliği, huzuru, refahı için canımızı dişimize takarak mücadele ettiğimizi evelallah kimse görmezden gelemez."

Şimdi Kadir Gecesi ile müşerref olunduğunu kaydeden Erdoğan, "Rabbim Kadir Gecemizi alem-i İslam'ın ve ülkemizin hakkında hayırlara vesile eylesin. Arkasından Ramazan Bayramı'yla müşerref oluyoruz. Rabbim Ramazan Bayramı'nı da bayram gibi kutlamayı bizlere nasip etsin. Ardından 14 Mayıs geliyor. 14 Mayıs'ı da inşallah bayram gibi kutlamayı bizlere nasip etsin. Durmak yok." temennisinde bulundu.

"Rabbim burayı şifa kaynağı olarak tüm insanımızın hizmetinde memur eylesin"

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın ettiği duanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhteşem Kocaeli Şehir Hastanesi'ni görüyorsunuz. Rabbim ya Şafi, ya Kafi, ya Muafi şerifleri hürmetine inşallah burayı bir şifa kaynağı olarak tüm insanımızın hizmetinde memur eylesin. Bütün doktor kardeşlerimin Rabbim gayretlerini artırsın. Hemşirelerimizin, sağlık memurlarımızın gayretlerini artırsın." diyerek kurdeleyi kesti.

Erdoğan, makasların da bugünün hatırasına kurdeleyi kesenlerde kalacağını söyledi.

Törenin bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve hastane çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti ve MHP Kocaeli milletvekili adayları da kürsüye çıkarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte törene katılan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin ardından hastaneyi ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalara da ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından da Kocaeli'ne teşekkür paylaşımında bulunan Erdoğan "Adı koca, gönlü yüce; tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli’nin tüm güzel insanlarına selamlarımı yolluyorum." ifadelerini kullandı.