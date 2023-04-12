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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü, "Anayasa ve İdare Hukuku" başlığında düzenlendi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:57
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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü düzenlendi
Ankara

Çalıştay, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda tabii afetler, anayasa hukuku açısından değerlendirilerek deprem nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıpları ile ilgili idarelerin sorumlulukları ele alındı.

Hukuk Politikaları Kurulunca yapılan bu çalışmaların tamamen akademik ve fikri çalışmalar olduğu, tabii afetler hukuku alanında ihtiyaç duyulan yenilenme ve güncellenme çalışmalarına katkı sunma amacını taşıdığı belirtildi.

Hukuk Politikaları Kurulu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk çalıştayı 16 Şubat'ta, "Deprem ve Ceza Hukuku" konulu ikinci çalıştayı 29 Mart'ta, "Deprem ve Özel Hukuk" konulu üçüncü çalıştayı ise 5 Nisan'da düzenlemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıHukukpolitikalarıTabiafetlerhukuku
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