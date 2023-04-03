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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız." ifadesini kullandı.​​​​​​​

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:26
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a yanıt

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş. Kendisine hukuksuzca 'özgürlük' vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum. Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız."

Altun, bölücü terör örgütünün ve destekçilerinin, yıllarca vatandaşlara çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak, teröre karşı mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıIletilşim BaşkanıDemirtaş
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