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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 12-13 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

"Göç İdaresi Başkanlığı'nda seçim listelerinin askıya çıktığı süreçte vatandaşlık başvuruları çok hızlı sonuçlandı", "Seçim öncesi göçmenlere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

14 Nisan 2023 Cuma 15:34
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 12-13 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 12-13 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Göç İdaresi Başkanlığında seçim listelerinin askıya çıktığı süreçte vatandaşlık başvuruları çok hızlı sonuçlandı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sadece yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürüttüğü, iddia edildiği gibi Türk vatandaşlığı verme gibi bir görev veya yetkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Anayasaya göre sadece Türk vatandaşlarının seçimde oy kullanabildiğine işaret edilen bültende, seçmen listelerinin askıya çıktığı süreçte Göç İdaresi Başkanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu arasındaki trafiğin yoğunlaştığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Birçok sosyal medya hesabından organize şekilde paylaşılan fotoğrafla ilgili, "Seçim öncesi göçmenlere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verildi" iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, "İddiaya konu fotoğrafın, kimliğini gösteren Pakistanlı bir şahsa ait olduğu ve montajlandığı tespit edilmiştir. Orijinal fotoğraf, Afganistan'ın Bagram Cezaevi'nde çekilen Pakistanlı Amanatullah Ali'yi göstermektedir. Montajlanmış fotoğrafın, daha önce de FETÖ'nün manipülasyon hesapları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir." bilgisi verildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "Deprem bölgesinde su sorununu çözmek için su kuyuları açılmıyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığına işaret edildi.

Devlet Su İşleri ekiplerinin afet bölgesinde bir yandan kurulan çadır ve konteyner kentlere içme suyu temin ederken bir yandan da deprem sebebiyle hasar alan mevcut isale hatları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinde onarım çalışmaları yaptığı vurgulandı.

Deprem bölgesinde ilk etapta talep edilen içme suyu ihtiyacı için DSİ sondaj makinaları ile Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da toplam 40 su kuyusu açıldığı, 7 kuyuda da sondaj çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "KADES uygulamasında Kürtçe dil seçeneği yok" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, Özbekçe, Kırgızca ve Almanca olmak üzere 11 dilde hizmet verdiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca 2018'de hataya geçirilen ve kadına şiddeti önlemeyi hedefleyen KADES'i milyonlarca kadının telefonuna indirdiği, 2022 Aralık ayı verilerine göre uygulama üzerinden toplam 583 bin ihbarda bulunulduğu bilgilerine yer verilen bültende, "Uygulamanın hayata geçmesiyle kadına karşı şiddet olaylarına daha hızlı şekilde müdahale edilebilmekte ve kolluk kuvvetleri olay yerine ortalama 5 dakika içinde ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NisanDezenformasyonBülteniCumhurbaşkanlığıİletişimBaşkanlığı
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