Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 29-30 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Ankara

Bültende, "Konya'da oruç tutmayan şahıs darp edildi" iddiasıyla paylaşılan fotoğraflar ve "YSK tarafından iletildiği iddia edilen "Seçmen kaydınızı sorgulayın" e-posta ile "Terör örgütü DEAŞ mensuplarına 'müftü' referansıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi", "Besinlerde içerik olarak dört tür böceğin olmasına izin verildi" iddiaları yer aldı.

"Terör örgütü DEAŞ mensuplarına 'müftü' referansıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Yozgat Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Yozgat Göç İdaresine yazılan yazıya göre 5 Suriyelinin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı" şeklindeki iddiaların, kamuoyunu provoke etme amaçlı kasıtlı dezenformasyonlar olduğu bildirildi.

Bültende, iddiaya konu paylaşımlarda ismi geçenlerin, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında işlem yapılan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan yabancı uyruklu kişiler olduğu belirtildi.

Yine aynı paylaşımlarda söz konusu 6 yabancıyla hiçbir ilgisi olmayan, ancak DEAŞ terör örgütü üyesi gibi gösterilen Suriye uyruklu 2 kişinin de Türk vatandaşı olduğunun iddia edildiği aktarılan bültende, "Bahse konu iddialar incelendiğinde adı geçen şahısların hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen yazı ise DEAŞ'tan haklarında işlem yapılan 6 yabancı uyruklu şahısla ilgili gerekli tahdit kodlarının girilmesi ve infaz süreci sonrasında sınır dışı edilmelerinin sağlanmasına yönelik olup vatandaşlıkla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendermesinde bulunuldu.

"Konya'da oruç tutmayan şahıs darp edildi" iddiasıyla paylaşılan fotoğraflar

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından "Konya'da oruç tutmayan şahıs darp edildi" iddiasıyla paylaşılan fotoğraflarla ilgili yapılan taramalar sonucu, fotoğrafların ilk olarak 2014'te yayımlanan, "Samsun'da kaza eylemi kavgaya dönüştü" başlıklı bir haberde kullanıldığının tespit edildiğine yer verildi.

Fotoğrafın, Konya veya oruçla ilgili olduğuna dair iddiaların asılsız olduğu bildirilen bültende, fotoğrafların geçen yıllarda da dezenformasyon amaçlı kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

YSK tarafından iletildiği iddia edilen "Seçmen kaydınızı sorgulayın" e-Postası

Bazı vatandaşlara e-posta olarak gelen, "Seçmen kaydınızı sorgulayın" başlıklı mesajların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtilen bültende, şunlar belirtildi:

"14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimleri fırsat bilen siber suçlular, oltalama yöntemiyle bazı vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışmaktadır. Sözde Yüksek Seçim Kurulu adıyla gelen mailde, sorgulama işleminin yapılması gerektiği belirtilerek seçmenlerin yönlendirilen internet sitesine adres bilgilerini girmesi istenmektedir. Amaç, e-posta yoluyla seçmenlerin kişisel bilgilerini paylaşmaya yönlendirmek ve bunun sonucunda kişilerin para veya kimlik bilgilerini ele geçirmektir. Söz konusu mailler tamamen dolandırıcılık amaçlı olup YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Resmi kurumların isim ve logoları kullanılarak kişisel bilgilerinizin talep edildiği SMS veya maillere itibar etmeyiniz."

"Besinlerde içerik olarak dört tür böceğin olmasına izin verildi" iddiası

Dezenformasyon Bülteni'nde, "Besinlerde içerik olarak dört tür böceğin olmasına izin verildi" iddiasının doğru olmadığı ifade edilerek, "İddia edildiği gibi herhangi bir böcek türünün ülkemizde gıda olarak kullanımı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına gelen herhangi bir başvuru veya alınan izin bulunmamaktadır. Ülkemizdeki gıdalarda hiçbir böcek ve larvalarının kullanımı söz konusu değildir. AB mevzuatı ile uyum kapsamında hazırlanan yeni gıdalara ilişkin mevzuat taslağında da böceklerin gıdalarda kullanımıyla ilgili bakanlığa bir başvuru yapılamayacağı ve kullanımına kesinlikle izin verilmeyeceği net olarak belirtilmiştir." açıklamasına yer verildi.