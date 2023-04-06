Deniz Kuvvetlerine 3 yeni fırkateyn için imzalar atıldı

Ankara

Başkanlıkta düzenlenen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı ve TAİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ömer Ürkmez, Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Demir Koloğlu ile savunma sektörü temsilcileri katıldı.

Demir, burada yaptığı konuşmada, MİLGEM Projesi'nin Türkiye'nin yüz akı olduğunu, Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, üreten bir ülke olarak dünya ligine çıktığını söyledi.

MİLGEM'lerin dünyada büyük ilgi görmeye başladığını dile getiren Demir, projenin 5. gemisinin fırkateyn olarak bu yıl teslim edileceğini belirtti.

5 gemide STM ana yükleniciliğinde askeri tersanelerin görev aldığını anlatan Demir, çeşitli ihracatlar yapan, kabiliyetler geliştiren sivil tersanelerin yapılan ihale sonucu projeyi aldığını ifade etti.

Demir, proje için "Dünyada eşi görülmemiş şekilde 36 ayda 3 gemi çıkması Türkiye için bir gurur vesilesi. Aynı zamanda dünya liginde kabiliyetlerimizi gösterme açısından, bir araya geldiğimizde neleri başarabileceğimizi gösterme açısından da çok önemli bir adım." dedi.

Fırkateynler ve üzerindeki bileşenlerin yüzde 75'ten fazlasının yerli olarak imal edildiğini ve yerlileştirildiğini söyleyen Demir, projenin ilk gemisi ile son gemisi arasında önemli farklılıklar olacağını bildirdi.

Bu güç birliğinin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Demir, bundan sonra da çeşitli projelerle özel tersanelerin yolunu açmaya devam edeceklerini belirtti.

"Deniz filomuzu yenilemeye devam edeceğiz"

Projenin takvimi ve maliyetiyle çok iddialı olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Bu projelerle sadece yerli savunma sanayimizi kalkındırmakla kalmıyoruz. Ülkemize maddi kazançlar da sağlamış oluyoruz. Bu konuda da yüklenicilerimiz ve diğer sistem üreticileri gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bu onlar için de bir antrenman tabiri caizse. Çünkü böyle iddialı rakamlara proje yaptıklarında yurt dışına ihraç imkanları ortaya çıktığında da oradaki marjlarını son derece artırabilecek duruma geliyorlar. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı çok önemli. Mavi Vatan çok önemli. Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklı mücadelelerimiz var. Bu mücadeleleri ancak ve ancak Mavi Vatan'da güçlü olarak sürdürebiliriz. Mavi Vatan'da gücümüz de bu yerli-milli sistemlerimiz olacak. Gemilerimizin sadece kendileri değil bütün sistemlerinin yerli olması bizim için çok büyük avantajlar sağlıyor olacak. Deniz filomuzu yenilemeye, geliştirmeye devam edeceğiz. MİLGEM'ler bir adım. İnşallah daha yeni projelerimiz de geliyor olacak."

Metin Kalkavan da projeyle "sivil deniz gücü" olarak büyük bir devrim gerçekleştirildiğini söyledi.

Projede görev almak için uzun zamandır uğraştıklarını dile getiren Kalkavan, gemilerin kendi sınıfında örneği olmayan şekilde 36 ayda inşa edileceğini kaydetti.

Törende, projede görev alan Türk savunma sanayisi şirketleri ile sözleşme imzalandı.

Daha yerli, daha güçlü 3 gemi

STM-TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede, Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı olarak bir adet İ sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor. Tüm sensör ve silah sistemi milli olarak geliştirilen İSTİF sınıfı fırkateynler, milli hava savunma kabiliyetleri ile de donatılacak. İlaveten baş top, Helikopter Yakalama Sistemi ve Ana Tahrik Sistemi'nin muhtelif bileşenleri gibi birçok alanda da millileştirme faaliyetleri sürdürülecek.

Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk-S, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümler, 3 gemide de yer alacak. Böylelikle gemilerde yer alacak sistem ve alt sistemlerdeki yerlilik oranı da artmış olacak.