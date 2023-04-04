Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.898,14
ALTIN
1.225,48
DOLAR
19,23
STERLİN
24,07
EURO
21,04
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...

Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa edilecek 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattıklarını belirtti.

04 Nisan 2023 Salı 13:46
0 Okunma
Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapımına başlandı
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde, aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 70 bin konutun yapım süreci aralıksız sürüyor.

Köy evleri projeleri bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam koşulları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlandı. Tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3 artı 1 oda sayısında planlandı.

Projelerde, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alanlar için brüt 85, net 78 metrekare ahırlar tasarlandı.

"Sadece ev değil, bir yaşam alanı"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı. Deprem bölgesine yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeprembölgesiKöyeviYataymimari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, depremlerde yıkılan cemevlerini yeniden inşa edecek
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, depremlerde yıkılan cemevlerini yeniden inşa edecek
THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
Akdeniz bölgesi için sağanak uyarısı
Akdeniz bölgesi için sağanak uyarısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans