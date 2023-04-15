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Depremin etkilediği Hatay'da temeli atılan konutların inşaatı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı sürüyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:05
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Depremin etkilediği Hatay'da temeli atılan konutların inşaatı devam ediyor
Hatay

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt, inşası süren konutların önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınözü'nde 364 konut ve 5 iş yeri bulunan ticaret merkezinin yanı sıra sosyal alanlar ve çocuk oyun gruplarından oluşan ihale kapsamında inşaya başladıklarını söyledi.

Eylül sonu gibi inşayı tamamlamayı planladıklarını anlatan Bayburt, şöyle konuştu:

"Temeli atılan, kaba inşaatı biten, yeni başlanan ve kazısı devam eden aşamalar var. Hızlı ve gayretli çalışıyoruz. İnşaya başladığımız alanda eskiden yaptığımız ve depremden zarar görmeyen konutlarımız da var. Orada uyguladığımız sistemleri yeni inşa alanında da uyguluyoruz. Önceden yapılan zemin etütleri önemli. Daha sonra hazırlanan projelerle radye temel ve tünel kalıp sistemiyle binalar yapıyoruz. Söz konusu sistemlerle depreme dayanıklı, hızlı ve kaliteli üretim yapabiliyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel konutlarına yerleştirmeye gayret ediyoruz. İnşallah eylülün sonunda tamamlayıp, vatandaşlara teslim edeceğiz. İnşaya başladığımız bölge kayalık zemine sahip."

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremHatayKonut
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