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Depremlerin merkez üssünde polisler fedakarca görev yapıyor

6 Şubat'taki "Asrın felaketi"nin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremlerin ardından çalışmalarda bulunan kurumların personeli gibi emniyet teşkilatı mensupları da fedakarca görev yapıyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 14:28
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Depremlerin merkez üssünde polisler fedakarca görev yapıyor
Kahramanmaraş

Depremin ilk anından itibaren sahada olan polisler, çok sayıda kişinin enkazlardan kurtarılmasına yardım etti.

Emniyet teşkilatının profesyonel ekibi olan Polis Arama Kurtarma ekipleri, depremden etkilenen 11 ilde enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerinde günlerce fedakarca görev yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından polisler, asayişin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin deprem nedeniyle sessiz kalan cadde ve sokaklarda güvenliği sağlıyor.

Motorize ve yaya devriyeler, yaşanabilecek her türlü asayiş olayına karşı vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a ve Hatay'a gönderilen mobil mutfak tırlarında, kazanlar, depremzedelere sıcak yemek için kaynıyor.

Kentte pek çok ilden polis görev yapıyor

Polis Haftası'na, deprem bölgesinde görev başında giren emniyet personeli, fedakarca çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta yıkımların en çok yaşandığı Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nda enkaz kaldırma çalışmalarında polisler de görev alıyor.

Enkazların çevresinde ve içinde yağma ve hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan polisler, depremzedelere birçok konuda yardımcı oluyor.

Depremzedelerin zaman zaman enkazlarda eşya aramasına eşlik eden polisler, kimi zaman da duygulanan afetzedeleri teskin ediyor.

Enkazdan çıkarılan değerli eşyaları tutanak altına alan polisler, eşyaları emniyet müdürlüğündeki depolara götürüyor.

Şehirde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra pek çok ilden görevlendirilen polisler görev yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremPolis
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