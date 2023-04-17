Dev projeler ardı ardına hizmete giriyor

Ankara

Türkiye, son 15 günde aralarında TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışının da olduğu önemli törenlere şahitlik etti.

Son dönemdeki önemli törenlerde biri 3 Nisan'da ilk Togg T10X'in teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadolu" renkli Togg'a binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında test sürüsü yaptı.

Yine, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek için yapılan 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 8 Nisan'da hizmete açıldı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu 10 Nisan'da Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene katılan Erdoğan, "Bu gemiyi, Türkiye Yüzyılı'nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İMECE'den ilk sinyal alındı

Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan 3,3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı 12 Nisan'da yapıldı. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı sayesinde Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlandı.

Toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan'da ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. İMECE, Türkiye saatiyle 12.24'te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından da 12.29'da uydudan ilk sinyal alındı.

Enerji ve ulaşım projeleri gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabının açılışını yapacak.

Küresel finans sektöründe Türkiye'yi en önde gelen ülkelerden biri haline getirecek İstanbul Finans Merkezi, aynı zamanda Türkiye'yi, Amerika ve İngiltere'deki finans merkeziyle rekabet edebilir hale getirecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında da sona gelindi.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ramazan Bayramı'nın arifesinde, 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle "nükleer tesis" statüsü kazanacak.

Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023 hedefine doğru adım adım ilerleyen Türkiye, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girecek.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.

Dev projeler ardı ardına hizmete girerken, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile Yeni Zigana Tüneli ise açılış için gün sayıyor.

Bu kapsamda, Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan'da hizmete açılacak.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nin açılışının ise 3 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Altay tankı TSK'ya teslim ediliyor

Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankı, 23 Nisan'da testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan ve geçen ay pist başı yapan Milli Muharip Uçak (MMU) için de mayıs ayının ilk haftasında motor çalıştırma töreni düzenlenecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen önemli havacılık projelerinden Hürjet'in de mayıs ayının ilk haftasında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.