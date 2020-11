"Devletimizin şefkat eli milletimizin üzerindedir"

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli de yer aldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir Seferihisar depreminin üzerinden 70 saati geride bıraktıklarını belirtti. Dün gece çok mutlu ve heyecanlı gelişmelere şahit olduklarını aktaran Bakan Kurum, "Buse kızımız Emine annemizle yaşadığımız mutluluğu dün gece depremin üzerinden 58 saat geçtikten sonra 14 yaşındaki İdil kızımızla da yaşadık. Hemen ardından 65 saat sonra yine 3 yaşında güzeller güzeli Elif yavrumuzla yaşadık. Enkaz alanında arama kurtarma faaliyetleri yapılırken ailelerimizi gözlüyoruz. Onların mutluluğu bizim için her şeyin ötesinde. Çok metanetlilerdi. Umutlarını hiç bir zaman yitirmediler. En sonunda yavrularımıza kavuştuk, hamdolsun. Bu arama kurtarma çalışmasını yapan kardeşlerimiz ve bizler için çok güzel bir mutluluk. Fedakarca 7 gün 24 saat çalışan AFAD, Kızılay, UMKE, AKUT bütün arama kurtarma faaliyetini yapan ekiplerimiz ve tüm Türkiye bu mutluluğa şahit olduk. Dualarımız kabul oldu. İnşallah ailelerimize ve vatandaşlarımıza ulaşmak üzere tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ümidimizi hiçbir zaman yitirmedik. Bu motivasyonla ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ben özverili çalışmalarından dolayı tüm ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



'962 VATANDAŞIMIZ YARALI OLARAK KURTARILDI'



Deprem bölgesinde çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Bakan Kurum, " Ekiplerimiz vardiyalı bir şekilde hiç bir ara vermeden gerekli makine ve ekipmanlarla çalışmalarını yürütüyorlar. Yeni güzel haberlerimizi ülkemize vermek için canla başla çalışıyorlar. 962 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılarımızın 743'ünü hastanelerimizde tedavi ettik ve taburcu oldular. 219 vatandaşımızın da tedavisi devam etmektedir. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan 4'ünün durumu ağır. Toplam 9 yoğun bakım hastamız var. Bu hastalarımıza ilişkin çalışmalarımız suratlı bir şekilde devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri sürecinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kızılay'ın fiilen sahada ailelerimize vermiş olduğu destekler var. Orada ailelerimize psikososyal destek anlamında hem de ihtiyaçların giderilmesi anlamında çalışmalar süratli bir şekilde devam ediyor" dedi.



'5 LOKASYONDA 6 BİNADA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'



Şu an arama kurtarma faaliyetlerini yapan 7 bin 728 personel bulunduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, "1111 araçla arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor. 106 vatandaşımızı depremin ilk anından itibaren yaralı olarak kurtardık. Çalışmalarımız bu anlamda kararlı bir şekilde yürütülüyor. 17 binada çalışmalar başlatılmıştı. 11'inde bugün itibariyle çalışmalar noktalandı. Şu an 5 lokasyonda 6 binada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık 8-9 katlı binalarda alt katlara kadar geldik. İnşallah çok daha hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Hassasiyetimizi ve çalışmadaki detaylı analizler yaparak yanındaki binaların yıkılma riskiyle enkaz altındaki vatandaşlarımızın sağlığıyla her türlü tedbirleri alarak çalışmak zorundayız. AFAD koordinesinde bu çalışmalar titizlikle yürütüyor" diye konuştu.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI



Hasar tespit çalışmalarını 10 gün içerisinde bitirmeyi planladıklarını aktaran Bakan Kurum, "Depremzedeler için yapacağımız konutlara ilişkin ihale ve yapım süreçlerinde TOKİ ile en geç 1 ay içerisinde inşaatlarımıza başlayıp Elazığ'da Malatya' da Giresun'da olduğu gibi 1 yıl içerisinde de sağlam güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" dedi.



Şu an 942 personelle hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bakan Kurum, "Toplamda 4 bin 424 binada 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Bu binalar içerisinde acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Toplam bağımsız bölüm sayımız da 1572'dir. Az hasarlı 397 bina orta hasarlı 66 binamız var. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız" dedi.



DEPREMZEDELERE YAPILACAK YARDIMLAR



Depremzede vatandaşlara bu süreçte taşınma ve kira yardımları yapılacağını vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:



"Yıkılmış ya da yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. Yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira, kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız. Seferihisar da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Sahil bölgesinde hem teknelerimizin hem de işyerlerimizin zarar gördüğü alanda defterdarlar çalışmalarını bitirdi. Dün itibariyle tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnaflara ödemeleri yapılacak. Valiliğimiz eliyle, kaymakamlıklar kanalıyla ödemeleri esnafımıza gönderiyoruz."



'ÇADIRLARDA DEĞİL MİSAFİRHANELERİMİZDE KALMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ'



Deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların kamu misafirlerinde kalmaları yönünde çağrı yapan Bakan Kurum, "Vatandaşlarımıza çadırlarda değil bizim misafirhanelerimizde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Burada steril, sıcak, her türlü yemek ve barınma ihtiyacını sağlıklı bir şekilde giderebilecekleri kapasitemiz var. Yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli misafirhanemiz var. Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor. Vatandaşlarımız koordinasyon merkezimize, kaymakamlıklarımıza, muhtarlarımız aracılığıyla başvurabilirler. Havalar artık soğuyacak. Misafirhanelerimize daha sıcak ortamlarda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz. Bölgeye çadırlarımızı sevk ettik. 3 bin 500 çadırımız sevk edildi. 2 bine yakın çadırımız kuruldu. Kurulu boş çadır sayımız 460. Bu noktada çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa bunları yine muhtarlarımız aracılığıyla bizlere iletebilirler" dedi.



1000 KİŞİLİK KONTEYNER KENT KURULUYOR



Vatandaşlarımızı daha sıcak alanlarda geçici olarak barınmalarını sağlamak amacıyla konteyner kent kurulum sürecini başlattıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Konteyner kent ile ilgili Bayraklı'da Ziraat GYO' ya ait 46 bin 300 metrekarelik alan vatandaşlarımızın Manas Bulvarı'nda bulunan alana 1000 kişilik geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner kent kuruyoruz. Konteyner kent, altyapısıyla içindeki sosyal donatılarıyla inşallah 20 gün içerisinde AFAD tarafından tamamlanacak. Enkaz alanlarımızın hemen yanında vatandaşlarımız bu konteyner kentten de faydalanabilecek" dedi.



'DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA SEFERBERLİK İÇERİSİNDE'



Kızılay depremin yaşandığı andan itibaren 220 bin kişiye sıcak yemek hizmeti verdiğini dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:



"Devletimiz tüm kurumlarıyla seferberlik içerisinde. Devletimizin şefkat eli milletimizin vatandaşlarımızın üzerindedir. İnşallah enkaz altında bir tek vatandaşımız kalmayana dek vatandaşlarımız sıcak sağlam yuvalarına kavuşana dek, devletimiz, bakanlarımız, tüm birimlerimiz burada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde, milletimizle bir ve beraber olmak suretiyle yürütüyoruz. İnşallah işi sonuna kadar şeffaf bir şekilde tüm yapılanları açık ve net bir şekilde sizlerle paylaşarak süreci yürüteceğiz" diye konuştu.



BAKAN SELÇUK, '5 MİLYON LİRA DAHA YARDIM ÖDENEĞİ AKTARACAĞIZ'



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini, ekipler özverili ve fedakarca çalıştıklarını belirterek, "Her kurtarılan can bizim ümidimizi perçinliyor. 58'inci saatte İdil kızımızın, 65'in saatte de Elif yavrumuzun kurtarılması, bizim ümitlerimizi daha da kuvvetlendirdi. İnanıyoruz ki; bütün vatandaşlarımız sağ salim kurtarılana kadar, bizler de bu çabanın içinde olacağız. Bakanlık olarak psikososyal destekten sorumluyuz. Psikososyal destek anlamında 2 mobil sosyal hizmet merkezimiz, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımız için çadır alanlarında. Aynı zamanda mobil sosyal hizmet merkezlerimize ek olarak, depremden etkilenen vatandaşlarımız Buca, Konak, Bayraklı ve Bornova sosyal hizmet merkezlerinden de hizmet alabilirler. Mobil sosyal hizmet merkezleri, biri Aşık Veysel de diğeri de Ege Üniversitesi'ndeki çadır alanında bulunuyor. Onun haricinde 6 ilçe kaymakamlığımızda irtibat noktalarımız mevcut. Kriz merkezinde de bakanlık personelimiz kesintisiz vatandaşlarımızla iletişim halindeler. Şu ana kadar 270 personelimiz 25 aracımızla beraber gece gündüz vardiyalı şekilde 1500'ü aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız. Psikososyal destek hizmetlerimizi hem çadır alanında hem de vatandaşlarımızın yurtlara geçmeleri durumunda yurtlarda bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğiz. Psikososyal desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız için hem çadır alanlarında hem de sosyal merkezlerimizde devam ediyoruz. Sosyal yardım anlamında geçen 30 Ekim Cuma günü 5 milyon kaynak aktarmıştık. Bugün 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. İlerleyen zamanda bu kaynakları hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak güncelleyeceğiz" dedi.



'BAKANLIĞA BAĞLI HİZMET KURUMLARINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENDE'



Bakanlığa bağlı yurt, kreş engelli bakım merkezleri ve huzurevlerindeki vatandaşların sağlıklarının ve güvenliklerinin yerinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, "İzmir'deki hizmet kuruluşlarımızda 560 çocuğumuza, 100 kadınımıza ve 1000 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Çok şükür deprem nedeniyle kuruluşlarımızda yaralı ya da vefat yok. Sağlıkları ve güvenlikleri için çalışıyoruz. Deprem haberinin alınmasıyla birlikte engelli bakım ve huzurevlerimizde kalan vatandaşlarımız için çok telefon aldık. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Kreş ve anaokulları incelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan anaokulu ve kreşler hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden öncelikli" dedi.



'İKİNCİ EL MALZEME YARDIMI YAPILMAMASINI RİCA EDİYORUM'



Bakan Selçuk, deprem bölgesindeki tüm organizasyonların Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu plan sayesinde çalışma grupları alanda. Psikososyal destek gurubundan aynı zamanda ayni yardım ve depo yönetiminden sorumlu. Kültür Park Fuar alanında 11 bin 500 metrekarelik depomuz var. 300 kişi çalışıyor. Depoya ayni yardım gönderen belediye ve şirketlere teşekkür ediyoruz. Ulaşan ayni yardımlar kayıt alınıyor ve sahadaki ihtiyaca göre dağıtılıyor. Bu noktada bir konuya işaret etmek isterim. Ayni yardım gönderecek vatandaşlarımız ve kurumlardan ikinci el malzeme yardımı yapmamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımıza yeni malzeme bağışı ulaştırmaya gayret ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Sivil toplum kuruluşları da bu seferlik içinde. Devletimiz İzmirli kardeşlerimizin yanında olacak. Bugün birlik ve beraberlik günü, bu yaraları birlikte saracağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımız yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.



BAKAN PAKDEMİRLİ, 'HER AFED, BİR SONRAKİ İÇİN ÇIKARILACAK DERSLER İÇERİYOR'



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, her afetin bir sonraki için dersler içerdiğini ifade ederek, "Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem bir baba hem bir eş ve evlat olarak, insani yönlerden baktığımızda İdil'in kurtarılmasına şahit olduk. Elif'e çok çok sevindik. Onlarla beraber kurtarılan ev hayvanlarımız da var. Onlar da birer canlı, onlara da seviniyoruz. Enkaz kaldırma faaliyetleri en iyi şekilde yapılıyor. AFAD, bu işi dünyada en iyi ve profesyonel şekilde yapıyor. Sahada bulunan ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Her afet bir sonraki için çıkarılacak dersleri de içeriyor. Bu afetten de AFAD dersler çıkarıyor. AFAD ilk defa şimdi cep telefonu sinyallerinden afetzedelerin 3 boyutlu konumunu tespit edecek hale geldi. Bundan sonraki afetler içinde çok önemli kazanım olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak hasar gören görmesi muhtemel her ilçenin kontrollerini yapıyoruz. 30 ilçede hayvanlar ve tarım alanlarında telef ve zarar yok. Balık çiftliklerinde hasar yok. Batan hasar gören başta balıkçı tekneleriyle ilgileniyoruz. En önemlisi 11 baraj ve gölette hasar yok. Kontrolleri bitti. 13 baraj ve göletteki çalışmalar sürüyor. Genel olarak problem çıkmayacağını düşünüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın, çadırlar da kalanları mümkün mertebeme kamu misafirhanelerine davet ediyoruz. Bol bol yerimiz var. İzmirliler çok büyük bir medeniyet göstererek, kime sorsak 'İhtiyacı daha çok olan kişilere tahsis edin, biz böyle idare ederiz' diyorlar. Hakikaten hemşehrilerimiz böyle medenidir. Ancak havalar soğumaya başlayacak özellikle sıcak yuvalarına kavuşana kadar herkesin bir yandan daha konforlu ortama taşınmasının doğru olacağını düşünüyoruz. İzmir için buradayız. Olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar burada olmaya devam edeceğiz. Enkazdan hala ümidimiz var. Sabah erken saatlerine kadar enkazdan çıkan canlarımız var, bu bizi son derece memnun ediyor. Çalışmalar da zaten en iyi şekilde sürüyor. En hızlı şekilde normale döneceğiz" diye konuştu.