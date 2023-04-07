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Dışişleri Bakanlığından Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın yıl dönümü hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Cumhuriyeti’nde 1994'te yaşanan ve insanlık tarihinin yakın dönemdeki en büyük mezalimlerinden olan Tutsilere yönelik soykırımın bir kez daha en derin üzüntüyle hatırlandığını bildirdi.

07 Nisan 2023 Cuma 11:57
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Dışişleri Bakanlığından Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın yıl dönümü hakkında açıklama
Ankara

Bakanlık, Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın yıl dönümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı.

Tutsilere yönelik soykırımın bir kez daha en derin üzüntüyle hatırlandığı belirtilen açıklamada, "Dost Ruanda devletinin ve halkının ızdırapını samimiyetle paylaşıyoruz. Ruanda’nın, bu mezalimin yaralarını sararak toplumsal barışı yeniden tesis etmesini takdirle karşılıyor, bu sayede sağlanan huzur, istikrar ve refah ortamının daim olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Türkiye, her türlü insanlığa karşı suç, ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır ve benzer acıların gelecekte yaşanmaması için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." denildi.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

Tarihin en büyük soykırımlarından biri kabul edilen soykırım nedeniyle her yıl BM tarafından 7 Nisan'da "Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü" düzenleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DışişleriRuandaYıldönümü
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