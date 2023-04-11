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Diyarbakır annelerinden Taşçı: Evladım beni görüyorsa gelsin, çifte bayram yaşayalım

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

11 Nisan 2023 Salı 16:00
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Diyarbakır annelerinden Taşçı: Evladım beni görüyorsa gelsin, çifte bayram yaşayalım
Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1317'nci gününde sürüyor.

Oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Taşçı, "Faruk'u HDP'den istiyorum. 4 yıldır HDP'liler burada oturan annelerin derdini sormadı. 9 yıldır oğlumdan uzağım. Evladımı özledim. Eğer beni görüyorsa gelsin, çifte bayram yaşayalım." dedi.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan Nurettin Ödümlü, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirtti.

"6 bayramdır burada eylemdeyim. HDP'liler çocuklarımızı getirinceye kadar burada kalacağız." diyen Ödümlü, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakıranneleriBayram
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