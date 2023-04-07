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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 2 bloklu sitenin yıkımına başlandı

Diyarbakır'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar meydana gelen 2 bloklu sitede yıkım çalışması başladı.

07 Nisan 2023 Cuma 13:47
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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 2 bloklu sitenin yıkımına başlandı
Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve boşaltılan, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 85. Sokak'taki 2 bloklu Diyar GAP Sitesi yıkılıyor.

Çalışmalar sırasında toz çıkmasını önlemek amacıyla belediyeye ait tankerlerle su sıkılıyor.

İş makinesi tarafından kontrollü şekilde yıkımı yapılan sitenin çevresindeki yollar güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Diyar GAP Sitesi'nin 7 katlı A bloğunun bir kısmında 5 Nisan'da çökme meydana gelmiş, vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edilmişti.

Polis, binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak çevresinde güvenlik önlemi almış, çevre binalarda oturan vatandaşlar da evlerini boşaltmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDepremYıkım
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