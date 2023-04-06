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Dükkanlarını açan Maraş Çarşısı esnafı müşteri bekliyor

Kahramanmaraş'taki tarihi Maraş Çarşısı'nda, depremlerin ardından iş başı yapan esnaf, mekanın eski canlılığına kavuşmasını istiyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:14
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Dükkanlarını açan Maraş Çarşısı esnafı müşteri bekliyor
Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Maraş Çarşısı'nın büyük kısmı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gördü.

İçerisinde bakırcı, semerci, kalay ustası, çarıkçı gibi unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden esnafı da barındıran çarşı, Türkiye'de en çok ziyaret edilen kapalı çarşılar arasında yer alıyor.

Depremin ardından iş başı yapan çarşı esnafı, yaşadıkları travmayı tezgah başında unutmaya çalışıyor.

"Yeniden toparlanmaya çalışıyoruz"

Çarşıda Osmanlı çarıkları üreten Hakan Kopar, AA muhabirine, 4 kuşaktır bu işle uğraştıklarını, ürettikleri çarıkların pek çok sinema filmi ve dizilerde de kullanıldığını ifade etti.

Depremden oldukça etkilendiklerini anlatan Kopar, şöyle konuştu:

"Dükkanlarımızı açamadık, çünkü elektrikler yoktu. Elektrikler geldiğinde yeniden dükkanları açtık. Tüm halkımızı şehrimize bekliyoruz. Kahramanmaraş'ı sahipsiz bırakmayalım. Herkes gelsin, çarşılarımız, yollarımız açıldı. Hepimiz çok üzüldük, acılarımız, yaralılarımız var. Benim atölyem çöktü. Sadece mağazamız kaldı. Tekrardan ayağa kalkacağız, bırakıp gidemeyiz. Mücadeleye devam edeceğiz."

Kalaycı da faaliyetleri sürdürüyor

Çarşıda 30 yıldır kalaycılık yapan 53 yaşındaki Bünyamin Özdek de depremlerin ardından açtığı dükkanında mesleği yaşatmaya devam ediyor.

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü, bir süre çadırda yaşadıktan sonra kiraladıkları evde yaşamlarını sürdürmeye başladıklarını ifade eden Özdek, dükkanını depremden 20 gün sonra açtığını ve çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MaraşEsnaf
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