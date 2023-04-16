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Emine Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde yaşayan çocukları iftarda ağırlayan Emine Erdoğan, onlarla tek tek ilgilenip sohbet etti.

16 Nisan 2023 Pazar 12:51
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Emine Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet koruması altında sevgi evlerinde kalan çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde devlet koruması altında yaşayan çocuklara Devlet Konukevi Huber Yerleşkesi'nde iftar daveti verdi.

Çocukları kapıda karşılayan Emine Erdoğan, onlarla tek tek ilgilenip sohbet etti.

İftar öncesinde Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la geleneksel ramazan eğlencesi Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisini izleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Emine Erdoğan ve Yanık, programda 5 ila 15 yaş arasındaki yaklaşık 30 çocukla iftar yaptı.

Çocuklardan biri, iftar sırasında Emine Erdoğan'ın yanına gelip yazdığı mektubu ve minik bir oyuncağı verdi.

Bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılmasını isteyen çocuk, "Lütfen bunu Cumhurbaşkanı'mıza okutun, hediyemi de verin, benden selam söyleyin." dedi.

Emine Erdoğan da mektubunu ve selamını bizzat ileteceğine dair söz verdi.

İftarın ardından alana kurulan stantlarda çocuklara ramazan şerbeti, patlamış mısır, pamuk şekeri ve elma şekeri ikram edildi.

Çocuklar için en büyük sürpriz ise oyuncak ramazan davulu oldu. Davula tokmakla vurarak içine gizlenen şeker ve oyuncakları çıkaran çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Programın sonunda okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediyelerini alan çocuklar, Emine Erdoğan'a, sarılarak veda etti.

"Yankılanan neşeli gülüşleri, en büyük hazinemiz"

Emine Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldiği programa ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Çocukluğun, hayat defterinin her şeyin sevgi ile yazılabileceği ilk sayfası olduğunu belirten Emine Erdoğan, mutlu, umutlu ve güven dolu cümlelerle yazılmış bir çocukluğun her çocuğun hakkı olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İftar soframız sevgi evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. Birlikte Hacivat ile Karagöz gölge oyununu izledik. Yankılanan neşeli gülüşleri, en büyük hazinemiz. Bu vesileyle yüreklerini devlet himayesindeki çocuklarımıza sonsuz sevgi ile açan bütün koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. İnsanlığın emaneti olan melek çocuklarımızı kanatları altına alan koruyucu aile sayımızın artmasını diliyorum. Tüm çocuklarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Her birinin mesajını Başkan dedelerine mutlulukla ulaştıracağım."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın iftar davetinden görüntülere de yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EmineerdoğanDevletkorumasıçocuklarIftar
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