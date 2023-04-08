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Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü

Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:35
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Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü
Erzurum

Erzurum'da gece etkili olan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte kar yağışıyla cadde ve sokakların yanı sıra ağaçlar, bitkiler, park ve bahçeler ile otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan esnaf iş yerinin önünde biriken karları, sahipleri de otomobillerindeki karı temizledi.

Belediye ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ve kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Her yerde çiçek açarken burada kar yağması biraz zor oluyor"

Kent sakinlerinden Kenan Turgut, AA muhabirine, nisanda baharı beklediklerini ancak karla karşılaştıklarını söyledi.

Karın rahmet ve bereket olduğunu ifade eden Turgut, "Her yerde çiçek açarken burada kar yağması biraz zor oluyor ama kar bizim için sevindirici. Kış memleketi olduğumuz için kara alışkınız." dedi.

Kars

Kars'ta dün başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesi de etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Arabalar, ağaçlar ve bitkilerin karla kaplandığı ilçede, göçmen kuşlar karlı alanlarda yiyecek aradı.

Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü ilçede, Kars-Erzurum kara yolunda araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

Bu arada ilçenin çevresindeki dağlar ve Sarıçam Ormanları kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede ekipler kar küreme çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek noktaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte soğuk havanın yanı sıra kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumKarsArdahaKar
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