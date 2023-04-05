Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.017,80
ALTIN
1.252,25
DOLAR
19,26
STERLİN
24,22
EURO
21,23
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada seferlerini güncelledi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 12:21
2 Okunma
GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi
Çanakkale

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan ve 24 Nisan'da Bozcaada ve Gökçeada deniz ulaşımında sefer sayıları arttırıldı.

Buna göre, Bozcaada hattında daha önce 8 olan sefer sayısı 16'ya, Gökçeada hattında ise 6'dan 10'a çıkarıldı.

Bayram tatili süresince vatandaşların mağdur olmamaları için Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.30'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya da 05.00, 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00'de sefer yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 05.04.2023 12:55
Anahtar Kelimeler:
BozcaadaGökçeadaBayramtarifesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
Depremden etkilenen Antakya'daki evlerde gece tek bir ışık yanmıyor
Depremden etkilenen Antakya'daki evlerde gece tek bir ışık yanmıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans