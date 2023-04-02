Giresunspor evinde Alanyaspor ile berabere kaldı

Giresun

13. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Corendon Alanyaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, topa son olarak Perez vurdu. Arias'ın kafasından seken topu kaleci Runarsson, çizgi üzerinden çeldi.

17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortada boş pozisyonda bulunan Efecan Karaca, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

26. dakikada Mejia'nın ceza sahası içerisindeki Borja Sainz'a yerden aktarmak istediği top, defanstan döndü. Mejia önünde kalan topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

45+4. dakikada Cavaleiro'nun yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda, top üst direkten döndü.

66. dakikada Alper Uludağ'ın ara pasında Bajic, ceza sahasına girdi ve kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Runarsson topu kornere çeldi.

73. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Efecan Karaca, yere düşmesine rağmen meşin yuvarlağı Zinedine Ferhat'a aktardı. Rakibinden kurtulan ve kaleci Ferhat Kaplan'ı da çalımlayan Zinedine Ferhat, topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

84. dakikada Giresunspor golü buldu. Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan ortasında Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda, top sağ köşeden ağlara gitti: 1-2.

86. dakikada ev sahibi ekip, penaltı kazandı. Murat Cem Akpınar, ceza sahası içerinde Fatih Aksoy'dan kurtulmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Kuwas, kaleci Runarsson'u ters köşeye yatırarak topu sağ taraftan filelere yolladı: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.