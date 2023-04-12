Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.193,33
ALTIN
1.257,67
DOLAR
19,32
STERLİN
24,08
EURO
21,21
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili "vatandaşlık" konusu üzerinden yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:34
0 Okunma
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı
Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde "Son iki ayda kaç kişi vatandaş oldu?" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilişkilendirilerek "vatandaşlık" konusu üzerinden Başkanlığı hedef alan iddialar ortaya atıldığı belirtildi.

İddiaların gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, Başkanlığın 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sadece yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürüttüğü ve köşe yazısında iddia edildiği gibi idare tarafından Türk vatandaşlığı verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Seçmen listesinin askıya çıktığı süreçte Göç İdaresi Başkanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasındaki trafiğin yoğunlaştığı yönündeki iddianın da gerçeklik taşımadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasaya göre, sadece Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkına sahip olduğu açıktır. Bununla birlikte, YSK ile başkanlığımız arasında ortak iş ve işlem olmadığı gibi herhangi bir resmi yazışma da bulunmamaktadır. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, eksik ve yanlış bilgilerle kaleme alındığı görülen bahsi konu köşe yazısındaki idaremizle ilgili mesnetsiz iddiaların hiçbir satırı gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanlığımızı hedef alan bu tür yalan haberlerin ve açıklamaların son bulmayacağını biliyoruz. Kamuoyunun resmi beyanlara dayanmayan ve tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tür iddia ve iddia sahiplerine itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
GöçidaresiVatandaşlıkIddialar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı
Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı
İstinaf, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kararını hukuka uygun buldu
İstinaf, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kararını hukuka uygun buldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans