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Habitat Derneği portatif su arıtma cihazlarıyla depremzedelere destek sunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Habitat Derneği tarafından 12 ayrı noktaya yerleştirilen portatif su arıtma cihazları, depremzedelerin temiz su ihtiyacını karşılamasına katkı sunuyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:00
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Habitat Derneği portatif su arıtma cihazlarıyla depremzedelere destek sunuyor
Hatay

Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş, AA muhabirine, dernek olarak daha çok Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Depremzedelerin temiz suya ulaşımını kolaylaştırmak için Hatay'da arıtma cihazı desteğinde bulunduklarını anlatan Aydoğmuş, "Portatif su arıtma cihazları, elektrik kullanmadan suyu arıtabilme özelliğine sahip. Bu cihazları Hatay'da yemek hizmeti verilen alanlar ile çocukların eğitim gördüğü yerlere konumlandırdık. Şu anda 12 yerde, 5 bin kişinin temiz suya erişmesini sağlıyoruz. Cihazların sayısını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Aydoğmuş, Almanya'da üretimi yapılan cihazın, özellikle savaş ve afet bölgelerinde temiz suya erişimi kolaylaştırmak için tasarlandığını belirtti.

Portatif su arıtma cihazının kullanımına ilişkin bilgiler de veren Aydoğmuş, şöyle devam etti:

"Bir dere yatağından veya bir kanaldan akan suyu şişe veya kova yardımıyla alıp üzerindeki bölmeden döküyoruz. Su, cihazın içindeki filtrelerden geçerek temizleniyor. Ayrıştırılan tortu ve buna benzer şeyler altındaki haznede birikiyor. Cihazı tamamen doldurduğunuz zaman ortalama 80 litre temiz su elde edebiliyorsunuz. Yukarıdan su verdikçe aşağıdan temiz su almaya devam ediyorsunuz."

Aydoğmuş, su arıtma cihazının herhangi bir kurulumunun bulunmadığını, yerleştirilen yerde hemen kullanılabildiğini dile getirdi.

İçerisindeki arıtma filtrelerinin dayanıklılık ömrünün 10 yıl olduğunu belirten Aydoğmuş, şunları kaydetti:

"Bu cihazlar testleri yapılmış olarak bize ulaştırılıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekiplerine suyun kalitesine ilişkin ölçüm yaptırdık ve su içilebilir temizlikte çıktı."

AA

Anahtar Kelimeler:
HabitatSuarıtma
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