Hasanlar Barajı son yağışlarla suya doydu

Düzce

Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip.

Bu özelliğiyle kentte bulunan 2 aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor.

Düzce Ovası'nda yürütülen tarımsal faaliyetlere önemli katkı sağlayan baraj, aynı zamanda Melen Havzası içerisinde yer almasıyla İstanbul'un içme suyu ihtiyacının da bir bölümünü karşılıyor.

Kentte aktif tarım yapılan 30 bin dönüm arazinin yüzde 45'ine su temini sağlayan barajda doluluk, nisan ayı başından bu yana etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularıyla yüzde 100'e ulaştı.

"Çok şükür istediğimiz yağışları aldık"

Devlet Su İşleri (DSİ) 55. Bölge Düzce Şube Müdürü Deniz Yıldız, AA muhabirine, son yıllardaki mevsim değişikliğinden Düzce'nin de etkilendiğini söyledi.

Şubat ayı sonuna kadar barajlardaki doluluğun yüzde 50 seviyelerde olduğunu aktaran Yıldız, "Şu an hem Hasanlar Barajı'mız hem de Akçakoca Barajı'mızda doluluk yüzde 100'lerde. Çok şükür istediğimiz yağışları aldık. Bahar aylarında yağışları bekliyoruz ve bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Düzce'nin, İstanbul'a içme suyunun bir kısmını sağlayan Melen Havzası içerisinde yer aldığını dile getirerek, "Mayıs ayında sulama sezonumuz açılıyor. Bu yıl sulama anlamında bir sıkıntımız yok çünkü barajımız tam kapasite dolu. Tarımsal anlamda bir sıkıntı öngörmüyoruz. Çiftçilerimizin de sulama anlamında sıkıntısız bir sezon geçireceğini düşünüyoruz. Açıkçası herhangi bir sorun beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen birkaç yılda Düzce'de büyük sel ve taşkınların yaşandığına değinen Yıldız, "Bunlar yıl ortalamasına göre aslında çok büyük yağışlar değildi. Bunlara çok kısa sürede yağan 'mevzi' yağışları diyoruz. Belki bir ayda yağacak yağışın birkaç saat veya birkaç dakikaya sığdığını görüyoruz. Bizi en çok sıkıntıya sokan da bu 'mevzi' ve lokal yağışlar. Fakat genel ortalamada çok ciddi değişiklikler yok." dedi.

Yıldız, İstanbul'un içme suyunun bir kısmının Hasanlar Barajı'ndan sağlandığını belirterek, "Diğer büyük kısmı İstanbul'daki barajlardan sağlanıyor. İstanbul için kuraklık yorumu yapmak çok doğru olmayabilir. Fakat bizim bölgemiz ve Düzce özelinde ise böyle bir sıkıntı görülmüyor. Hasanlar Barajı, içme suyu, sulama ve enerji üreten bir baraj ve sıkıntı görülmüyor şu an için." değerlendirmesinde bulundu.