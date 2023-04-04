Hatay'da yıkılan sitenin yapı müteahhitlerinden biri tutuklandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği Erdoğan Premium City ile ilgili yapı müteahhitlerinden Uğur Keçecioğlu gözaltına alındı.

Keçecioğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan sitenin diğer yapı müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu ve Onur Keçecioğlu ile yapı denetim sorumlusu Ali Ender Satmaz'ın da arandığı belirtildi.