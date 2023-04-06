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İç Anadolu ve Doğu Anadolu için meteorolojik uyarı

İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'daki bazı bölgelerde ise kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 14:38
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İç Anadolu ve Doğu Anadolu için meteorolojik uyarı
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde bugün yerel kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da ise yarın Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar; Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçAnadoluDoğuAnadoluUyarı
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