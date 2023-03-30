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İçişleri Bakanı Soylu: Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması sürecinin hızla ilerlediğini duyurdu.

30 Mart 2023 Perşembe 08:41
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İçişleri Bakanı Soylu: Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor

Ankara

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da, Edirne Valimiz Kürşat Kırbıyık ve ilçelerdeki koordinatör valilerimizin koordinasyonunda yürüyen yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor. 2 bin 30 kamyon, 2 bin 976 iş makinası, günde 11 bin 200, bugüne kadar 212 bin kamyon seferi... Kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör, herkesten Allah razı olsun. Gece gündüz çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgede yürütülen yıkım ve enkazların kaldırılması çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluHatayDepremEnkaz
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