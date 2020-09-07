Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.188
DOLAR
7.4390
STERLİN
9.8832
EURO
8.8103
Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak
Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak
MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu 
Son Dakika
MSB: İdlib'de 1 asker şehit...
İstanbul Emniyeti'nden yürüyüş açıklaması
Son Dakika
İstanbul Emniyeti'nden yürüyüş açıklaması
56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika
56 kilo 400 gram eroin...

İdlib şehidi uzman onbaşı, Gaziantep'te toprağa verildi

Suriye’nin İdlib kentinde PKK/YPG'li teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (26), Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2020 Pazartesi 14:42
0 Okunma
İdlib şehidi uzman onbaşı, Gaziantep'te toprağa verildi

GAZİANTEP - Suriye'nin İdlib bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği silahlı saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, şehit oldu. Aslen Şanlıurfalı olan şehit uzman onbaşı Aslan'ın cenazesi, sabah saatlerinde, ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Şehit Serdar Aslan için öğle vakti Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile milletvekilleri ile şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde baba Reşat Aslan, güçlükle ayakta dururken, anne Cemile Aslan ise şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp, fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü. Evli ve 1 çocuk babası şehidin eşi Rukiye Aslan da tabuta kapanarak, uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenazesi, asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlib şehidi Uzman OnbaşıGaziantepte Toprağa Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek
Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek
Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor
Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim