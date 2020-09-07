İdlib şehidi uzman onbaşı, Gaziantep'te toprağa verildi

GAZİANTEP - Suriye'nin İdlib bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği silahlı saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, şehit oldu. Aslen Şanlıurfalı olan şehit uzman onbaşı Aslan'ın cenazesi, sabah saatlerinde, ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Şehit Serdar Aslan için öğle vakti Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile milletvekilleri ile şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde baba Reşat Aslan, güçlükle ayakta dururken, anne Cemile Aslan ise şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp, fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü. Evli ve 1 çocuk babası şehidin eşi Rukiye Aslan da tabuta kapanarak, uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenazesi, asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.