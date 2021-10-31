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İletişim Başkanı Altun'dan 'G-20' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, G-20 gibi önemli platformlarda küresel sorunlara çözüm üretmeye devam etmekte, dünyamızın sorunlarının üstesinden gelmek için gelişmiş ekonomiler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizmektedir" ifadelerini kullandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Ekim 2021 Pazar 13:43
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İletişim Başkanı Altun'dan 'G-20' açıklaması

ANKARA

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde, küresel zorlukları ele almak için dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini, devam eden salgına bağlı küresel sorunların üstesinden gelmek için Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte çalışma taahhüdünü yinelediğini bildirdi.

AB KOMİSYON BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin salgının sonuçlarına müdahalede de üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de aralarında bulunduğu liderlere ilettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomi küçülürken, Türkiye ekonomisi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği sayesinde son üç çeyrekte kayda değer bir büyüme kaydetmiştir. Ülkemiz salgın sürecinde ticari sınırlamaları ve korumacı politikaları uygulamaktan kaçınmıştır. Yaklaşık 160 ülkeye tıbbi ekipman ve çeşitli yardımlar göndererek, bu kritik süreçte diğer uluslararası yardım etmeyi sürdürdük. Diğer yandan ekonomimizin rayında tutulması açısından büyük öneme sahip aşı programımızda önemli bir ilerleme kaydettik. Türkiye aşılamada büyük ilerleme kaydetmekle kalmamış, çok yakında vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak yerli aşısını da geliştirmiştir. G-20 ülkeleri, salgının sona ermesi için aşılama programlarıyla az gelişmiş ülkelere yardım etme konusunda daha fazlasını yapmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, G-20 gibi önemli platformlarda küresel sorunlara çözüm üretmeye devam etmekte, dünyamızın sorunlarının üstesinden gelmek için gelişmiş ekonomiler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanıFahrettin AltunG20
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