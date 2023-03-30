İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelan vadide doğal gölet oluşturdu

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İdilli ve Değirmencik mahalleleri arasında bulunan vadide heyelan meydana geldi.

Vadinin batı kısmında bulunan dağdan düşen büyük kayalar ve tonlarca toprak vadiden geçen yol ve İdilli Deresi'nin önüne set oldu.

Vadinin kapanmasına ve çukur oluşmasına neden olan toprak hareketliliği, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Oluşan setin arkasında ise derenin getirdiği sular ve bölgede etkili olan sağanağın etkisiyle gölet meydana geldi.

Yaklaşık 3 kilometre uzunlukta olan göletin yol kenarındaki elektrik direklerini de su altında bıraktığı görüldü.

Bölgede yaşayan İbrahim Çağrı Demir, AA muhabirine, deprem sonrası dağın bir parçasının koparak vadiye indiğini söyledi.

Heyelanın boyutlarına inanamadıklarını belirten Demir, "Yaşanan büyük depremde dağlar resmen birbirine kavuştu. Yol kapandı. Trabzon'daki Uzungöl'e benzer bir göl çıktı. Deprem nedeniyle koca koca kayalar düştü ve vadi kapandı." diye konuştu.

Mehmet Şahin ise 62 yaşında olduğunu ve hayatında böyle bir felaket görmediğini ifade etti.

Deprem anını hatırlamak istemediğini belirten Şahin, "Deprem oldu kayalar ve toprak geldi bu dereyi kapattı. Dağ koptu resmen. Allah'ın hikmeti işte sonra bu göl oluştu." diye konuştu.