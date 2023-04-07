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İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezinde, yıkılmış ve acil yıkılacak binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

07 Nisan 2023 Cuma 17:59
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İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
Gaziantep

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilçede 18 bin 327 binada hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

İncelemelerde 5 bin 879 bina acil, ağır, yıkık ve orta hasarlı olarak tespit edildi.

İlçe merkezinde 242 binanın depremler sırasında yıkıldığı, 282 binanın ise acil yıkılması gerektiği belirlendi. Yıkılmış ve acil yıkılacak binaların enkazının kaldırılması için çalışma gerçekleştiren ekipler, 524 binanın enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmalar kapsamında 31 bin 154 kamyon seferiyle 236 bin 402 metreküp enkaz taşındı.

Öte yandan ilçe merkezinde depremlerde ağır hasar alan 19 binanın ise ekiplerin değerlendirmesi sonucu acil yıkılacak kapsamına alındığı ve bu binaların yıkımı için de işlemlerin başladığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 07.04.2023 18:04
Anahtar Kelimeler:
İslahiyeEnkaz
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