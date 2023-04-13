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İsrail'de aşırı sağcı bakanın kuracağı "silahlı güvenlik gücü" tartışması orduya sıçradı

İsrail ordusu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in yeni kuracağı silahlı güvenlik gücü "Ulusal Muhafız"ın başına geçirmeyi düşündüğü komutana ihtar gönderdi.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:28
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İsrail'de aşırı sağcı bakanın kuracağı "silahlı güvenlik gücü" tartışması orduya sıçradı
Kudüs

İsrail'de ırkçılıktan sabıkalı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kuracağı "Ulusal Muhafız Gücü" hakkındaki tartışmalar orduya da sıçradı.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Ben-Gvir, kendi himayesinde kurulacak yeni Ulusal Muhafızlık Gücü'nün başına geçmesi için İsrailli komutan Avinoam Emunah ile görüştü.

İsrail ordusu, Ben-Gvir'in görüştüğü Emunah'a "amirlerinden onay almadan bir siyasetçi ile görüştüğü" için ihtarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi, "ordu personelinin amirlerinden izin almaksızın üst düzey siyasilerle görüşmelerini yasaklayan" prensibi ihlal eden Emunah'ın Ben-Gvir ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgilendirildi.

İsrail ordu kaynakları, Emunah'ın sonraki dönemde terfi alamayacağı anlaşıldıktan sonra ordudan istifasını açıkladığını aktardı.

İsrail muhalefeti ve basınında, ırkçılıktan sabıkalı aşırı sağcı Ben-Gvir'in himayesinde yeni bir silahlı güç kurulması "Ben-Gvir'in milis gücü" biçiminde eleştiriliyor.

İsrailli komutanının skandal açıklamaları

Yeni silahlı gücün başına geçmesi için ismi geçen Emunah'ın 2014'te İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne karadan başlattığı saldırılar sırasında sarf ettiği sözler yeniden gündeme geldi.

Emunah'ın, bir tankın üzerinden askerlerine "Bu gece bir Arap olmak çok tatsız bir şey. Onları çoğunlukla kaçarken göreceksiniz, onları kaçarken öldürün." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ben-Gvir himayesinde yeni silahlı güce Polis Şefi'nden itiraz

İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in himayesinde yeni bir silahlı güvenlik gücü kurulmasına itiraz etmişti.

Shabtai, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, polis teşkilatı içinde yeni bir güvenlik gücü kurulmasına karşı olmadığını ancak "bağımsız bir yapıya kesinlikle karşı olduklarını" belirtmişti

Polis Şefi, Ben-Gvir'i, polisten bağımsız bir güvenlik gücü kurulmasının "gereksiz, maliyetli ve vatandaşların güvenliğine zarar getirebileceği" yönünde uyardığını aktarmıştı.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Başsavcı Gali Baharav-Miara da Ben-Gvir himayesinde yeni güvenlik gücü kurulmasına itirazlarını dile getirmişti.

Irkçılıktan sabıkalı Ben-Gvir'in "Ulusal Muhafız Gücü"

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, 27 Mart'ta Bakanlar Kurulu kararıyla aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı "Ulusal Muhafız Gücü" kurulması ve finanse edilmesi için bakanlıkların bütçelerinde yüzde 1,5 kesinti yapılmasını onaylamıştı. İsrail basını toplam bütçenin 270 milyon doları aşacağına dikkati çekmişti.

Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid de konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TikTok palyaçosu (Ben-Gvir) haydut milislerini ulusal muhafızlara dönüştürerek, ülkenin her yerine terör ve şiddet getirmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu hükümetinde aşırı sağcılar kritik görevlerde

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde anılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'te terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi. Filistinlilerle çatışmayı sona erdirmek için Oslo anlaşmalarını imzalayan Başbakan İzak Rabin'in öldürülmesi öncesinde şiddet eylemlerini teşvik ettiği öne sürülmüştü. Eylem ve söylemleri nedeniyle kendi iddiasına göre 53 defa mahkemeye sevk edilen Ben Gvir, 2007'de "ırkçılık kışkırtması" suçlamasıyla hüküm giydi ancak hapse girmedi.

Itamar Ben-Gvir, El Halil’de 1994 yılında İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak toplu katliam yapan Baruch Goldstein'a hayranlığını da gizlemiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AşırısağIsrailBakan
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