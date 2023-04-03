Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.792,24
ALTIN
1.209,35
DOLAR
19,20
STERLİN
23,68
EURO
20,81
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi
TOKİ'den 30 İlde 235...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...

İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 66 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, tapu müdürlüğünde yapılan usulsüz işlemler karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 79 şüpheliden 66'sı adliyeye sevk edildi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 10:47
0 Okunma
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 66 şüpheli adliyede

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 66'sı adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin tarlayı arsaya çevirme gibi usulsüz işlemler tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiğini belirleyen ekiplerin 10 aylık teknik ve fiziki takip yaptığı belirtildi. Yürütülen çalışmada 50 kişilik özel ekibin görev yaptığı öğrenildi.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik çalışmada, 25 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin işlemleri öne alarak ve usulsüz işlem tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiği belirlenmişti.

Aralarında tapu müdürlüğü personeli ve aracı kişilerin de bulunduğu 79 kişi 31 Mart'ta İstanbul merkezli Edirne ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTapuRüşvet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de 672 milyon 490 bin makaron ele geçirildi
İzmir'de 672 milyon 490 bin makaron ele geçirildi
Malatya'da depremzedeler için ilk etapta 83 bin 349 konut inşa edilecek
Malatya'da depremzedeler için ilk etapta 83 bin 349 konut inşa edilecek
Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans