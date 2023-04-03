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İstanbul Valiliğinden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını bildirdi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 09:18
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İstanbul Valiliğinden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin açıklama

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin kriminal inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kriminal inceleme neticesinde İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E'ye ait, bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiİYİ PartiSaldırı
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