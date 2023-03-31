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İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.

31 Mart 2023 Cuma 21:57
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İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu.

Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi.

Gözaltına alınan inşaat bekçisinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiSaldırıSon Dakika
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