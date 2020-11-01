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İzmir'de Adliye binalarında tedbirlerimizi aldık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de Adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Kasım 2020 Pazar 18:04
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İzmir'de Adliye binalarında tedbirlerimizi aldık

ANKARA
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de Adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık. Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri yarından itibaren Bölge Adliye binasına naklediyoruz. HSK, yargı hizmetlerinde 15 gün boyunca izlenecek yola ilişkin tavsiye kararını yayımladı. Ayrıca, İzmir Adliyesi'nde yargı mensuplarımız ile personelimiz için esnek çalışma usulü uygulanacağı, yetkili mercilerce açıklandı. Vatandaşlarımıza, yargı camiasına ve personelimize tekrar geçmiş olsun" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit GülIzmirAdliyeBinaDeprem
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