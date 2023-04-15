Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

KADEM Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda bulunuyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilciliği üyeleri, Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda bulunuyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:18
0 Okunma
KADEM Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda bulunuyor
Edirne

KADEM Edirne Temsilcisi Nilgün Tabakoğlu ve derneğin üyeleri kentte depremzedelerin kaldığı evleri ziyaret ederek, yardımları ulaştırıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan iftar menüleri de afetzede ailelere dernek üyeleri tarafından götürülüyor.

Tabakoğlu, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente çok sayıda afetzede ailenin geldiğini söyledi.

Depremzedelere yönelik faaliyetlere ramazan ayında da devam ettiklerini anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının başından bu yana ev ziyaretleri yapıyoruz. Ziyaretlerimize giderken kursiyerlerimizin hazırladığı iftar menülerini götürüyoruz. Aynı zamanda kendi aramızda topladığımız paralarla alışveriş yapıyoruz. Günlük olarak onların en çok ihtiyacı olan şeyleri almaya çalışıyoruz. KADEM Genel Merkezinden gelen hediye çeklerimiz var onları takdim ediyoruz. Ziyaretlerde hem geçmiş olsun, hem de şehrimize hoş geldin dileklerimizi iletiyoruz. Onların ihtiyaçlarını tespit edip, sonrasında geri dönüş sağlıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
KademDepremzedeYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van Gölü'nde "inci kefali" için av yasağı başladı
Van Gölü'nde "inci kefali" için av yasağı başladı
Türkoğlu'ndaki köy tipi afet evleri projesinde 5 evin kaba inşaatı tamamlandı
Türkoğlu'ndaki köy tipi afet evleri projesinde 5 evin kaba inşaatı tamamlandı
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans