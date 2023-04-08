Kahramankazan'ın "kazanları", depremzedeler için kaynıyor

Malatya

Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusunun yemek ihtiyacını karşılaması için dev kazanların kurulmasıyla "Kazan" adını alan ve 15 Temmuz darbe girişiminde halkının gösterdiği cesaretle "kahraman" unvanı verilen Ankara'nın Kahramankazan ilçesi, depremlerin yıkıma yol açtığı Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Doğanşehir'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 5 bin nüfuslu mahallede, belediyenin kurduğu mobil mutfaklarda hazırlanan sıcak yemekle her gün yaklaşık 2 bin kişi orucunu açıyor.

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla ramazanın ilk gününden itibaren depremzedelere iftar hizmeti verdiklerini söyledi.

İftarda 2 bin kişilik yemek çıkardıklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bunun yanında yaklaşık 700 kişiye sahur hizmeti veriyoruz. Ramazana yönelik diğer etkinliklerimiz de oluyor. Çocuklarımızın normal hayata dönebilmesini kolaylaştırmak adına burada birtakım etkinlikler yapıyoruz. Karagöz-Hacivat oyunları ve buna benzer etkinliklerle çocuklarımızı hayata kazandırmaya gayret ediyoruz. Başkanımız Kahramankazan'da her yıl okula başlayan öğrencilerimize okul setleri hediye ediyor. Bu uygulamamızı burada da devam ettiriyoruz. Yaklaşık bin öğrencimize okul hediye setleri veriyoruz."

Kazan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği cesaretle "Kahraman" unvanını aldığına da işaret eden Aksoy şöyle konuştu:

"Kahramankazan'ın dokunuşları hep var. Vatandaşlarımız sağ olsunlar ilçede kapılarını açtı, yaklaşık 900 aileyi misafir ediyoruz. Deprem bölgelerinden gelen yaklaşık 3 bin 500 depremzede vatandaşımızın birtakım ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz, onları gideriyoruz." dedi.

"Kazanlar, Erkenek için kaynıyor"

Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Duran da depremlerin hemen ardından ilçeye her türlü yardımın geldiğini ifade etti.

Kahramankazan Belediyesinin ramazanın başından beri iftar verdiğini aktaran Duran, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a teşekkür etti.

Yemeklerin oldukça güzel ve kaliteli olduğunu kaydeden Duran, "Kahramankazan'ın 15 Temmuz'daki mücadelelerine şahit olduk. Başkanımızdan Allah razı olsun. Kahramankazan'ın kazanları Erkenek için kaynıyor." ifadesini kullandı.