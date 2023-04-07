Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.927,26
ALTIN
1.243,51
DOLAR
19,26
STERLİN
24,04
EURO
21,03
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak

AFAD tarafından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak.

07 Nisan 2023 Cuma 13:31
0 Okunma
Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak
Kahramanmaraş

AFAD tarafından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak.

Dereli Mahallesi'ndeki 410 bin metrekare üzerine kurulacak konteyner kentte yaklaşık 1 ay önce başlayan dolgu çalışmalarında sona gelindi.

Bölgede yağmur etkili olmasına rağmen 300 işçi, 57 futbol sahası büyüklüğündeki, 2 bin 500 konteynerin yerleştirileceği alanı hazır hale getirmek için çift vardiya çalışmaya devam ediyor.

Doğukent Geçici Konaklama Merkezi'nin yapımında görevli Makimsan şirket yetkilisi Hakan Dikçi, AA muhabirine, daha önce tarla vasfında olan alanı yaptıkları dolgu ile konteyner kent için hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. 

Dikçi, depremden etkilenen iller içinde belki de en büyük konteyner kentin burada kurulacağına işaret ederek, "AFAD için 410 bin metrekare alanın dolgularını yaparak hazır hale getirdik. Altyapı çalışmaları devam ediyor, dolgu çalışmaları ise yüzde 97 seviyesinde. Gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde 24 saat çalışıyoruz. Yağmurun engellediği durumlar bazen olabiliyor ama onun dışında bir sıkıntı bulunmuyor." diye konuştu.

"Bayramdan sonra bitmesi planlanıyor"

Konteyner kentte cami, futbol sahası, sosyal tesisler ve çamaşırhane gibi alanlar da olacağını aktaran Dikçi, "Bayramdan sonra da bitmesi planlanıyor. İnsanlar bir an önce çadırlardan konteyner kentlere gelsin diye AFAD'ın önderliğinde hızlı ve hummalı bir çalışma var." dedi.

Dikçi, amaçlarının çalışmaları bir an önce bitirebilmek olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 300 kişi buradaki çalışmalarda yer alıyor. Çalışmaların bitmesiyle inşallah bir an evvel insanlar konteyner kentte yaşamaya başlarlar." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşFıtbolsahasıKonteyner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'daki "Sakarya Kardeşlik Kent"te yaşam başladı
Adıyaman'daki "Sakarya Kardeşlik Kent"te yaşam başladı
"İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura sürecinde yeni etap başladı
"İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura sürecinde yeni etap başladı
CEKUT personeli eğitimlerle afetlere hazır hale geliyor
CEKUT personeli eğitimlerle afetlere hazır hale geliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans