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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 6 bin akıllı telefon ekranı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, 3 milyon 730 bin lira değerinde 6 bin akıllı telefon ekranına el konuldu.

05 Nisan 2023 Çarşamba 12:08
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 6 bin akıllı telefon ekranı ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'ye giriş yapacak araç takibe alındı.

Depremzedelere yardım malzemesi taşıdığı beyan edilen şüpheli araç, Kapıkule Gümrük Sahası'nda kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi.

Taramadan geçirilen araç, ardından fiziki kontrole tabi tutuldu. Kontrolde kolilerin üzerinde bebek maması, yetişkin bezi, ıslak mendil, iç çamaşırı gibi ibareler olduğu görülürken, bazı kolilerin üzerinde herhangi bir ibare bulunmadığı ve diğer kolilerden daha ağır olduğu belirlendi.

Detaylı aramada, çok sayıda kolinin içinde akıllı telefon ekranı bulunduğu tespit edildi. Telefon ekranlarının beyan edilen eşya listesinde yer almadığı görüldü. Operasyonda 19 kolinin içinde piyasa değeri 3 milyon 730 bin lira olan 6 bin akıllı telefon ekranı ele geçirildi.

Olaya ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KapıkuleGümrükAkıllıtelefon
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