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KGK'nin bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da yapılacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

02 Nisan 2023 Pazar 18:14
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KGK'nin bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da yapılacak

Ankara

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecekler.

Sınav müracaatları 10 Nisan'da başlayıp 25 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresindeki başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştirilecek.

Müracaatlar Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yerleri ve saati, 8 Temmuz'daki sınavdan en az 15 gün önce Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
KgkDenetçi Sınavı
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