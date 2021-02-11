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Kışın evlerin boşaltıldığı yaylada, komandolardan operasyon

Ardahan'da, kış dolayısıyla evlerin boşaltıldığı yaylada, terör örgütlerinin kullanmasını engellemek için jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Yayladaki evler, 285 komandonun katıldığı operasyonda, didik didik arandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 14:19
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Kışın evlerin boşaltıldığı yaylada, komandolardan operasyon

ARDAHAN - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış mevsiminde boşaltılan yayla evlerinin terör örgütlerince kullanımını engellemek için operasyon düzenledi. Yayla evleri, 285 komandonun katıldığı operasyonda tek tek arandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ardahan Jandarma Komutanlığı bünyesinde konuşlu bulunan Komando timlerimizce, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte boşaltılan yayla evlerinin örgüt mensupları tarafından kullanılmasının engellenmesi, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile emniyet ve asayişinin sağlanması, bölücü terör örgütünün bölgemizde faaliyet göstermesine engel olmak ve teröristleri arayıp bulmak ve yok etmek amacıyla kış şartlarında 285 personelimizin katılımı ile 56 operasyonel faaliyet icra edilmiştir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kışın Evlerin Boşaltıldığı YayladaKomandolardan OperasyonArdahan
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