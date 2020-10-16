Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1188
ALTIN
486.255
DOLAR
7.9041
STERLİN
10.2442
EURO
9.2618
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan...
Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
Dünya Gıda Günü’nde “Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim”
Dünya Gıda Günü’nde “Büyütelim, Besleyelim,...

Kızılırmak Deltası'ndaki yangın kundaklama sonucu çıkmış

Samsun'daki Kızılırmak Deltası 'Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan ve 2 bin dönümlük alanın zarar gördüğü yangınla ilgili uzmanların hazırladığı rapor savcılığa ulaştı. Raporda, yangının doğal bir nedenden çıkmadığı, insan kaynaklı olabileceğine yer verildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Ekim 2020 Cuma 11:30
0 Okunma
Kızılırmak Deltası'ndaki yangın kundaklama sonucu çıkmış

SAMSUN - Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen, 56 bin hektarlık Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 15 Eylül’de yangın çıktı. 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi’ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Deltadaki incelemede yaklaşık 2 bin dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yanan bölgedeki bitki örtüsü ve sürüngen hayvanların zarar gördüğü, göç döneminde olan kuşların ise büyük oranda uçarak kurtulmuş olabileceği belirlendi.



KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangının çıkış nedeniyle ilgili yaptığı araştırmalarını tamamladı. Ekiplerin hazırladığı ve savcılığa ulaştırdığı raporda Kuş Cenneti’nde meydana gelen yangının doğal bir nedenden çıkmadığı, insan kaynaklı olabileceğine yer verildi. Savcılık deltadaki yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine soruşturma yürütüyor.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ

Kızıırmak Deltası Kuş Cenneti 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Samsun'da, 359 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge, Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak DeltasıYangınKundaklamaSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filyos limanında hummalı çalışma
Filyos limanında hummalı çalışma
'Uçuş Rehberim' uygulamasının tanıtımı yapıldı
'Uçuş Rehberim' uygulamasının tanıtımı yapıldı
4 ilde 'Yıldırım-13 Bestler Dereler' operasyonu başlatıldı
4 ilde 'Yıldırım-13 Bestler Dereler' operasyonu başlatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans