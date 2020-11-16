ANKARA - Adalet Bakanı Gül, Ankara'da otelde düzenlenen 'Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Ceza adaleti sistemi içinde mağdura özgü uygulamalara her zaman öncelik verdiklerini belirten Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de mağdur odaklı uygulamalara yönelik açık hedefler ön gördüklerini belirterek, "Suça maruz kalan kişilere adli süreçte destek olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla çok önemli adımlar atıyoruz" dedi.

'MAĞDURUN ÖRSELENMESİNİ ENGELLEMEK TEMEL AMACIMIZ'

Adaletin ancak suçlunun cezalandırılması, hakkın hak sahibine teslim edilmesi, mağdurun gözyaşının silinmesi ve vicdanların teskin edilmesi ile tecelli edilebileceğini kaydeden Gül, "Bu anlamda mağdurun, mazlumun, güçsüzün hak ve hukuk temelinde korunması ve gözetilmesi gerekmektedir. Adalet sistemi, güçsüzü koruyabildiği ölçüde, mağdurun ve mazlumun gözyaşını silebildiği ölçüde kendinden söz ettirir. Bu nedenle onarıcı adalet anlayışımız çerçevesinde sanık-mağdur dengesini koruyarak mağdura tanınan hakları daha da geliştiriyoruz. Suç mağduru kişiyi korumak, yargılama safhasında yeniden örselenmesini engellemek temel amacımızdır" diye konuştu.

Devletin temel görevinin koruma yükümlülüğü olduğunu da belirten Gül, "Yani mağdurların yeni mağduriyetler yaşamaması temel görevidir. Bir mağduriyet söz konusu olduğunda suçun yıkıcı etkilerini minimize etmek ve mağduru korumak yine başka bir yükümlülüktür. Bu noktada sizlere çok önemli görevler düşmektedir. Adalete erişim ve yargıya güven sizin dikkatle ve süratle atacağınız adımlarla çok yakından ilişkilidir" dedi.

'ADLİYE KAPISININ ADALETİN KAPISI OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ'

Yargı mensuplarına seslenen Bakan Gül, adliyenin kapısının, adaletin kapısı olduğunu unutmadan çalışmalara devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Bir kanun ne kadar iyi olursa olsun uygulamada sizlerin elinde daha iyi şekilleneceğine inancımız tamdır. Adliyenin o kapısından giren kadın olsun erkek olsun, yaşlı olsun genç olsun, ekonomik durumu, dili, kıyafeti ne olursa olsun ‘Adliyenin içerisinde devletin müşrik yüzü var. Mağdurların yanında devlet var, adalet var’ duygusunu siz hissettireceksiniz. Sizlere olan inancımız tamdır" diye konuştu.