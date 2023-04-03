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Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 15.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:35
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Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDepremSondakika
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