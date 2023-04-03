Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA
Malatya'da saat 15.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA